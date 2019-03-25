HABER

Mardin Valisi: Bu yıl 5 milyonun üzerinde turist bekliyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 15:46 | Son Güncelleme

MARDİN Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentte oluşan huzur ortamının ardından turist sayısında artış yaşandığını belirterek, "Otellerimiz dolu.

Mardin Valisi: Bu yıl 5 milyonun üzerinde turist bekliyoruz

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kentte oluşan huzur ortamının ardından turist sayısında artış yaşandığını belirterek, "Otellerimiz dolu. 2019 yılı ise bizim hedefi daha büyütme yılımız. Şu an 5 milyonun üzerinde turist bekliyoruz. İnşallah bu hedef de tutacak" dedi.
Mardin’de, geçen yıl turizmde yakalanan ivmenin bu yıl da sürdürülmesi hedefleniyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, bu yıl 5 milyon turisti hedeflediklerini söyledi. Geçen yıl 3 milyon turist ağırladıklarını anlatan Vali Yaman, "Nevruzdan sonra Mezopotamya’da her yer yeşilleniyor. Bir bahar havası var şehrimizde. Yoğun bir turist yoğunluğu var. Otellerimiz dolu. 2018 yılında şehrimizde günübirliklerle birlikte 3 milyon turist ağırladık. 2019 yılı ise bizim hedefi daha büyütme yılımızdı. Şuan 5 milyonun üzerinde turist bekliyoruz. İnşallah bu hedef de tutacak. Huzur devam ettikçe inşallah bu böyle devam edecek. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak bu durumdan son derece mutluyum. Mart ve nisan aylarında bütün otellerin dolu olmasıyla Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak misafirhaneleri diğer gelen vatandaşlarımıza açıyoruz. Buradaki vatandaşlara da misafirlerin dışarıda kalmamaları adına evlerinde ağırlamaları tavsiyesinde bulunuyoruz. Gelen hiçbir misafirimizi geri döndürmeyeceğiz inşallah. Herkesi masal şehir Mardin’i görmeye davet ediyorum. Gerçekten görülmesi gereken bir şehir" dedi. Yaman, iş insanlarını kentte yatırım yapmaya davet ederek, gerekli kolaylığı göstereceklerini ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Mardin Valisi: Bu yıl 5 milyonun üzerinde turist bekliyoruzMardin Valisi: Bu yıl 5 milyonun üzerinde turist bekliyoruzMardin Valisi: Bu yıl 5 milyonun üzerinde turist bekliyoruzMardin Valisi: Bu yıl 5 milyonun üzerinde turist bekliyoruz

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Yazıcıoğlu ve arkadaşları, Sivas'ta dualarla anıldıYazıcıoğlu ve arkadaşları, Sivas'ta dualarla anıldı
Isparta'da şoke eden anlar!Isparta'da şoke eden anlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

Hakkari'de uçak seferleri iptal edildi

Kar nedeniyle seferler iptal edildi

Son dakika! Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.