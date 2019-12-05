Mardin Valisi Mustafa Yaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğraflara oy kullandı.

Yaman, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşamda Halil Fidan’ın "Harran'da yaşam" başlıklı fotoğrafını seçen Yaman, sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.

Yaman, AA'nın dünyanın çeşitli yerlerinde çekilen fotoğraflarını başarılı bulduğunu belirterek, 2019 yılında yayınlanan fotoğraflar arasından en beğendiği üç fotoğraf için oy kullandığını söyledi.

"Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraftan çok etkilendiğini dile getiren Yaman, şunları kaydetti:

"Milli takımımızın kıymetli futbolcularının bildiğiniz gibi ülkemiz için tehdit oluşturan Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne yaptığı çok başarılı bir operasyon olan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla gol attıktan sonra vermiş oldukları asker selamına ilişkin fotoğraf çok hoşuma gitmişti o zamanlar. Ona oy kullandım."

Harekatın bölgedeki terörle Türkiye'ye, millete ve orada yaşayan mazlum insanlara verilen zararı bertaraf etmek için yapıldığını söyleyerek, "Bundan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerine, kahraman güvenlik güçlerimize dua ediyoruz, destek veriyoruz." diye konuştu.

