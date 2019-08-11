HABER

Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ile bayramlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 17:23 | Son Güncelleme

Mardin Valisi Mustafa Yaman, polis, jandarma ve güvenlik korucuları ile bayramlaştı.Vali Yaman, beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 70.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, polis, jandarma ve güvenlik korucuları ile bayramlaştı.
Vali Yaman, beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve protokol üyeleri ile birlikte asker ve polislerin bayramlarını kutladı.
Vali Yaman ilk olarak İl Jandarma Komutanlığında görevli Mehmetçik ile bayramlaşırken beraberindeki heyet ile birlikte Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, polislerin kurban bayramını kutladı.
Bölgede huzurlu bir bayram geçirildiğini kaydeden Vali Yaman, hükumetin kararlı tutumu, alınan tedbirler ve güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sayesinde bölgede huzurun sağlanması ile güzel bir bayram geçirildiğine dikkat çekti. Vali Yaman, bayramın huzur içinde geçmesi için gerekli bütün önlemleri aldıklarını belirterek, huzurun devamı için bölgede güvenlik güçlerinin büyük bir özveri ile çalıştığını kaydetti.
Vali yaman törene katılan asker ve polislerin çocuklarına da hediyeler verdi.

Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ile bayramlaştı

Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ile bayramlaştı

Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ile bayramlaştı

Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ile bayramlaştı

Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ile bayramlaştı

Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ile bayramlaştı

Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ile bayramlaştı

Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ile bayramlaştı

Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ile bayramlaştı

Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ile bayramlaştı

Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ile bayramlaştı

Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ile bayramlaştı

Mardin Valisi Yaman güvenlik güçleri ile bayramlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

Son dakika! İstanbul Pendik'te orman yangını!

İstanbul'da orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.