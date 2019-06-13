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Mardin ve Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 04:59 | Son Güncelleme

Mardin ve Bingöl'de il jandarma komutanlıklarınca, Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalı ve Bingöl Adaklı ilçe kırsalında yapılan hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin ve Bingöl'de il jandarma komutanlıklarınca hava destekli operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında 2 terörist, Bingöl Adaklı ilçe kırsalında 2 terörist olmak üzere toplam 4 teröristin il jandarma komutanlıklarınca yapılan hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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Mardin ve Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

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