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Mardin ve Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 05:03 | Son Güncelleme

Muhammed KILIÇ / İSTANBUL DHA - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan bölgesi ve Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen hava destekli operasyonlarda toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Muhammed KILIÇ / İSTANBUL DHA - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan bölgesi ve Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen hava destekli operasyonlarda toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedilerek şu bilgilere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında 2 terörist, Bingöl-Adaklı ilçe kırsalında 2 terörist olmak üzere toplam 4 terörist İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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