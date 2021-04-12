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Mardin ve Muğla iftar saatleri | Mardin ve Muğla'daki sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

12.04.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 13 Nisan itibarıyla başlayacak Ramazan ayında Mardin ve Muğla'nın sahur, iftar ve imsak vakitleri belli oldu. Mardin ve Muğla'da ilk sahur, imsak, iftar yani akşam namazı saatleri, gün gün paylaşıldı.

Mardin ve Muğla iftar saatleri | Mardin ve Muğla'daki sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayı imsakiyesini paylaştı. 13 Nisan’da başlayacak olan Ramazan, 12 Mayıs’ta son bulacak. Mardin ve Muğla gün gün sahur, imsak, iftar ve akşam namazı vakti, imsakiyede yer aldı.

MARDİN'DE SAHUR, İFTAR VE AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı imsakiyeye göre; Mardin'de yaşayanlar 04:14’e kadar sahur yapabilecek. Mardin'de ilk imsak vakti 05:38'de bitecek. Mardin'de ilk akşam namazı 18:57'de okunacak.

Mardin ve Muğla iftar saatleri | Mardin ve Muğla'daki sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

MARDİN'DE İMSAK, SABAH, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM VE YATSI NAMAZI SAATLERİ

13 Nisan 2021 Salı 04:14 05:38 12:23 16:02 18:57 20:16
14 Nisan 2021 Çarşamba 04:12 05:37 12:22 16:02 18:58 20:17
15 Nisan 2021 Perşembe 04:10 05:36 12:22 16:02 18:59 20:18
16 Nisan 2021 Cuma 04:09 05:34 12:22 16:03 19:00 20:19
17 Nisan 2021 Cumartesi 04:07 05:33 12:22 16:03 19:00 20:21
18 Nisan 2021 Pazar 04:05 05:32 12:21 16:03 19:01 20:22
19 Nisan 2021 Pazartesi 04:04 05:30 12:21 16:03 19:02 20:23
20 Nisan 2021 Salı 04:02 05:29 12:21 16:03 19:03 20:24
21 Nisan 2021 Çarşamba 04:00 05:28 12:21 16:03 19:04 20:25
22 Nisan 2021 Perşembe 03:59 05:26 12:21 16:04 19:05 20:27
23 Nisan 2021 Cuma 03:57 05:25 12:20 16:04 19:06 20:28
24 Nisan 2021 Cumartesi 03:56 05:24 12:20 16:04 19:07 20:29
25 Nisan 2021 Pazar 03:54 05:23 12:20 16:04 19:08 20:30
26 Nisan 2021 Pazartesi 03:52 05:21 12:20 16:04 19:09 20:32
27 Nisan 2021 Salı 03:51 05:20 12:20 16:05 19:09 20:33
28 Nisan 2021 Çarşamba 03:49 05:19 12:20 16:05 19:10 20:34
29 Nisan 2021 Perşembe 03:48 05:18 12:19 16:05 19:11 20:35
30 Nisan 2021 Cuma 03:46 05:16 12:19 16:05 19:12 20:36
01 Mayıs 2021 Cumartesi 03:44 05:15 12:19 16:05 19:13 20:38
02 Mayıs 2021 Pazar 03:43 05:14 12:19 16:05 19:14 20:39
03 Mayıs 2021 Pazartesi 03:41 05:13 12:19 16:06 19:15 20:40
04 Mayıs 2021 Salı 03:40 05:12 12:19 16:06 19:16 20:41
05 Mayıs 2021 Çarşamba 03:38 05:11 12:19 16:06 19:17 20:43
06 Mayıs 2021 Perşembe 03:37 05:10 12:19 16:06 19:18 20:44
07 Mayıs 2021 Cuma 03:36 05:09 12:19 16:06 19:18 20:45
08 Mayıs 2021 Cumartesi 03:34 05:08 12:19 16:06 19:19 20:47
09 Mayıs 2021 Pazar 03:33 05:07 12:19 16:07 19:20 20:48
10 Mayıs 2021 Pazartesi 03:31 05:06 12:18 16:07 19:21 20:49
11 Mayıs 2021 Salı 03:30 05:05 12:18 16:07 19:22 20:50
12 Mayıs 2021 Çarşamba 03:29 05:04 12:18 16:07 19:23 20:52

MUĞLA'DA SAHUR, İFTAR VE AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Muğla'da ilk imsak vakti 05:04’te giriyor. Yani Müslümanlar, bu saate kadar bir şeyler yiyip içebilecek. Bu saatten sonra da niyetler getirilecek. Akşam namazı da 19:46'da okunacak. Yani Muğla'daki vatandaşlar, akşam 19:46'da ilk orucunu açacak.

Mardin ve Muğla iftar saatleri | Mardin ve Muğla'daki sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

MUĞLA'DA İMSAK, SABAH, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM VE YATSI NAMAZI SAATLERİ

13 Nisan 2021 Salı 05:04 06:28 13:12 16:51 19:46 21:05
14 Nisan 2021 Çarşamba 05:02 06:27 13:12 16:52 19:47 21:06
15 Nisan 2021 Perşembe 05:00 06:25 13:12 16:52 19:48 21:08
16 Nisan 2021 Cuma 04:59 06:24 13:11 16:52 19:49 21:09
17 Nisan 2021 Cumartesi 04:57 06:23 13:11 16:52 19:50 21:10
18 Nisan 2021 Pazar 04:55 06:21 13:11 16:52 19:51 21:11
19 Nisan 2021 Pazartesi 04:54 06:20 13:11 16:53 19:52 21:12
20 Nisan 2021 Salı 04:52 06:19 13:11 16:53 19:53 21:13
21 Nisan 2021 Çarşamba 04:50 06:17 13:10 16:53 19:53 21:15
22 Nisan 2021 Perşembe 04:49 06:16 13:10 16:53 19:54 21:16
23 Nisan 2021 Cuma 04:47 06:15 13:10 16:53 19:55 21:17
24 Nisan 2021 Cumartesi 04:45 06:13 13:10 16:53 19:56 21:18
25 Nisan 2021 Pazar 04:44 06:12 13:10 16:54 19:57 21:19
26 Nisan 2021 Pazartesi 04:42 06:11 13:09 16:54 19:58 21:21
27 Nisan 2021 Salı 04:41 06:10 13:09 16:54 19:59 21:22
28 Nisan 2021 Çarşamba 04:39 06:09 13:09 16:54 20:00 21:23
29 Nisan 2021 Perşembe 04:37 06:07 13:09 16:54 20:01 21:24
30 Nisan 2021 Cuma 04:36 06:06 13:09 16:54 20:02 21:26
01 Mayıs 2021 Cumartesi 04:34 06:05 13:09 16:55 20:02 21:27
02 Mayıs 2021 Pazar 04:33 06:04 13:09 16:55 20:03 21:28
03 Mayıs 2021 Pazartesi 04:31 06:03 13:09 16:55 20:04 21:29
04 Mayıs 2021 Salı 04:30 06:02 13:08 16:55 20:05 21:31
05 Mayıs 2021 Çarşamba 04:28 06:01 13:08 16:55 20:06 21:32
06 Mayıs 2021 Perşembe 04:27 06:00 13:08 16:55 20:07 21:33
07 Mayıs 2021 Cuma 04:26 05:59 13:08 16:56 20:08 21:34
08 Mayıs 2021 Cumartesi 04:24 05:58 13:08 16:56 20:09 21:36
09 Mayıs 2021 Pazar 04:23 05:57 13:08 16:56 20:10 21:37
10 Mayıs 2021 Pazartesi 04:21 05:56 13:08 16:56 20:10 21:38
11 Mayıs 2021 Salı 04:20 05:55 13:08 16:56 20:11 21:39
12 Mayıs 2021 Çarşamba 04:19 05:54 13:08 16:56 20:12 21:41

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Mardin Muğla

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