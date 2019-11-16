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Mardin ve Şanlıurfa'da 4 HDP’li Belediyeye kayyum atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 08:27 | Son Güncelleme

Mardin’in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçeleri ile Şanlıurfa'nın Suruç belediyelerine kayyum atandı.

Mardin ve Şanlıurfa'da 4 HDP’li Belediyeye kayyum atandı

Mardin’in HDP’li Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez’in yerine Derik Kaymakamı Hakan Kafkas Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi.

Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın’ın yerine Muhsin Duran Kalkan ve Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü’nin yerine Bayram Türker Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildi.

SURUÇ'A DA KAYYUM ATANDI

Terör operasyonu ile HDP'li Belediye Başkanı Hatice Çevik'in gözaltına alındığı Suruç'ta Kaymakam Kenan Aktaş, kayyum olarak atandı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ili Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/11034 sayılı soruşturma dosyasının devam ettiği ve bu kapsamda gözaltına alındığı anlaşılmıştır. Şanlıurfa ili Suruç Belediye Başkanı Hatice ÇEVİK, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47.nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının 15.11.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş Suruç Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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mardin Savur kayyum

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
ELNİZİE SAĞLIK TERÖRE DESTEK VEREN HERKES BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDEMELİ
yenimi anlıyorsunuz biz bunu taa haburda şov yaptırdığınızdada söyledik geç anladığınız için zaten çoğu şey kötüye gidiyor.
hdp komple istifa etmeli mltvkli dahil
sen zararımıza çalışıyon ya bilerek yapıyon bunu yada şeytanca planların var bizi uluslararası arenada zor duruma düşürmeye çalışıyorsun.
bizce sorun yok lağv etsinler kendilerini
işte bu etkin terörle mücadele böyle olur dağda arazide asker şehirde polis içerdede devlet böyle temizlerse askeri gizli operasyonlarin mit tarafindan takip edilse sırf bilgi sızıntısı ve olmamasi için bunu hallederiz o zaman
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