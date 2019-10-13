HABER

Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde okullar 3 gün tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 07:29 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırıları nedeniyle Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara verildi.

Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde okullar 3 gün tatil edildi

Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla teröristlerin hedefinde olan Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime ara verildi.

AKÇAKALE VE CEYLANPINAR'DA EĞİTİME ARA

Şanlıurfa'da Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimize bağlı Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde bulunan tüm okullarda, Suruç ilçesinde Mürşitpınar İlk/Ortaokulu, Çaykara İlk/Ortaokulu, Küçük Kendirciler İlkokulu, Eğrice İlk/Ortaokulu, Çengelli İlk/Ortaokulu, Aşağı Oylum İlkokulu, Dolaş İlk/Ortaokulu, Dikmetaş İlkokulu, Fıstıklı İlkokulu, Kesmecik İlkokulu, Şakir Şimşek İlk/Ortaokulu, Tavşan İlkokulu, Yolaklı İlkokulu, Binatlı İlkokulu ile Birecik ilçesinde Çiçekalan İlkokulu, Duyduk İlk/Ortaokulu, Konak İlkokulu, Sakaltutan İlkokulu, Yukarı İncirli İlkokulu, Düzlüce İlkokulu, Aşağı Karkutlu İlkokulu, Göktepe İlkokulu, Bilekli İlk/Ortaokulu, Güvenir İlkokulu, Eşmeler İlkokulu ve Akarçay İlkokullarında 14-15-16 Ekim 2019 tarihlerinde üç (3) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sözlerine Fuat Oktay'dan kınama!KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sözlerine Fuat Oktay'dan kınama!

MARDİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Mardin Valililiğinden yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin ilçelerindeki tüm okullarda, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda 14 Ekim Pazartesi, 15 Ekim Salı ve 16 Ekim Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin Şanlıurfa Akçakale Ceylanpınar Suruç Kızıltepe Nusaybin Artuklu

En Çok Okunan Haberler

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

Ve bir ilk! Fotoğraflar paylaşıldı

Ve bir ilk! Fotoğraflar paylaşıldı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Sokak ortasında polisle çatıştılar!

Erdoğan'dan gece yarısı kritik görüşme!

Erdoğan'dan gece yarısı kritik görüşme!

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Almanya'dan skandal karar! Türkiye'ye satışlar durduruldu

Almanya'dan skandal karar! Türkiye'ye satışlar durduruldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili sözlerine Fuat Oktay'dan kınama!

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Lüks araç bu hale geldi! İstanbul'da dehşete düşüren kaza!

Meraklı gözlerle izlediler! Onları kurtarmak hiç kolay olmadı!

Samsun'da Millet Bahçesi inşaat alanında kanlı hesaplaşma!

Aynı hastaneye kaldırıldılar!

Samsun'da 148 polisin katılımıyla dev operasyon!

Samsun'da 148 polisin katılımıyla dev operasyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüştü!

Erdoğan'dan gece yarısı kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.