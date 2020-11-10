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Mardin’de 1 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 09:05 | Son Güncelleme

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Savur ilçesinde bir şahsın evine düzenlenen operasyonda 1 kilo 400 gram eroin ile 900 gram kubar esrar ele geçirildi.Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Savur ilçesi Safa Mahallesinde bir şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığının tespit edilmesi üzerine U.G.

Mardin’de 1 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Savur ilçesinde bir şahsın evine düzenlenen operasyonda 1 kilo 400 gram eroin ile 900 gram kubar esrar ele geçirildi.
Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Savur ilçesi Safa Mahallesinde bir şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığının tespit edilmesi üzerine U.G. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde arama köpeği ’Sabuh’ ile yapılan aramada 1 kilo 400 gram 8 ayrı kalıp halinde eroin ile 900 gram kubar esrar ele geçirildi.
Operasyon esnasında evinde bulunmayan U.G.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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