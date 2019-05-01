HABER

Mardin'de 1 Mayıs kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 16:20 | Son Güncelleme

MARDİN'de, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Emek Platformu bileşenlerince düzenlenen etkinliktle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Mardin'de 1 Mayıs kutlaması

Nezir GÜNEŞ /MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Emek Platformu bileşenlerince düzenlenen etkinliktle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.
Mardin'de KESK ve Emek Platformu bileşenlerince 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. KESK önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, yürüyüş yaparak kutlama alanına geldi. Kutlamaların yapıldığı Artuklu Üniversitesi'nin karşısında bulanan alandakiler, sloganlar atarak çeşitli pankart ve dövizler taşıdı. Yerel sanatçıların da konser verdiği kutlama programına Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ahmet Türk ve Figen Altındağ da katıldı.

FOTOĞRAFLI

Mardin'de 1 Mayıs kutlamasıMardin'de 1 Mayıs kutlaması

PARTNERAşkın yaş engeline takılmayan ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmayan ünlü çiftler
Uşak'ta 1 Mayıs kutlandıUşak'ta 1 Mayıs kutlandı
Sinop'ta 1 Mayıs coşkusuSinop'ta 1 Mayıs coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bitiyor' iddialarına yanıt

Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bitiyor' iddialarına yanıt

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği anda bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

1 Mayıs Türkiye'de böyle geçti

1 Mayıs Türkiye'de böyle geçti

Diyarbakır’da yol kavgası! 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’da yol kavgası! 3 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'da son dakika terör operasyonu!

Diyarbakır'da sıcak temas! 2 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.