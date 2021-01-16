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Mardin’de 1 terörist daha teslim oldu

16.01.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat Komutanlığı ekiplerinin başarılı çalışmaları sonrası bir terörist daha teslim oldu.Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması sonucu bir terörist daha teslim oldu.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat Komutanlığı ekiplerinin başarılı çalışmaları sonrası bir terörist daha teslim oldu.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması sonucu bir terörist daha teslim oldu. İl Jandarma Komutanlığı ikna unsurunca ülke içinde ve dışında PKK/KCK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına ailerinin de desteği ile ulaşılarak örgütten kaçıp teslim olmaları sağlanıyor. Yürütülen ikna çalışması neticesinde Zindan Amed (K) Z.O. isimli terörist ikna edilerek silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim oldu. PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne Mardin’den katılan ve 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren, Zindan Amed (K) Z.O. isimli BTÖ mensubunun Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi. İkna faaliyeti sonucu jandarma ekiplerine teslim olan teröristin soruşturmasına Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam edildiği belirtildi.

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