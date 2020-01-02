HABER
  4. Mardin’de 112’ye yapılan 877 bin çağrıdan yalnızca 45 bini gerçek çıktı

Mardin’de 112’ye yapılan 877 bin çağrıdan yalnızca 45 bini gerçek çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:20 | Son Güncelleme

Mardin’de 2019 yılında 112 Acil Servis Merkezi’ne yapılan 877 bin 322 çağrıdan sadece 45 bin 470’i gerçek vaka çıktı.Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2019 yılında kurumun çalışmalarına verilen emek ve hizmetlerden dolayı ildeki gazetecilere teşekkür plaketi verildi.

Mardin’de 2019 yılında 112 Acil Servis Merkezi’ne yapılan 877 bin 322 çağrıdan sadece 45 bin 470’i gerçek vaka çıktı.
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2019 yılında kurumun çalışmalarına verilen emek ve hizmetlerden dolayı ildeki gazetecilere teşekkür plaketi verildi. İl Sağlık Müdürlüğünün yeni hizmet binasında gerçekleşen ödül törenine İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Saffet Yavuz, müdürlüğün başkan ve başkan yardımcıları ve kentte görevli basın mensupları katıldı. Programda konuşan Uz. Dr. Yavuz, "Mardin’deki yeni nesil çağrı merkezimizde 112 acil sağlık masasına 2019 yılında toplamda gelen 877 bin 322 çağrıdan vakaya dönüşen çağrı adedi 45 bin 470’tir. Vakaya dönüşmeyen çağrı adedi 831 bin 852 olup, vakaya dönüşen çağrı oranı yüzde 5.18, vakaya dönüşmeyen çağrı oranı yüzde 94,82’dir. Yeni nesil çağrı merkezimizde günlük ortalama çağrı sayısı 320 olup, ortalama gerçek çağrı sayısı 316’dır. AÇM’de 112 acil sağlıkta çağrı cevaplama oranımız yüzde 99’dur. Cevaplanamayan çağrı sayısı yüzde 1’dir. Mardin Acil Sağlık Hizmetleri, 170 gönüllüsü ve iki adet donanımlı UMKE aracı ile Triaj Destek Merkezi olarak olağan dışı durumlarda kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir" dedi.
İl genelindeki hastaneler hakkında da bilgi veren Uz. Dr. Yavuz, "Yataklı tedavi hizmetleri veren 2. basamak sağlık kuruluşu olarak ilimizde 9’u kamu, 3’ü özelde olmak üzere toplam 12 hastane bulunmaktadır. Kamuda 400 yataklı Mardin Devlet Hastanesi, 300 yataklı Kızıltepe Devlet Hastanesi, 150 yataklı Midyat ve Nusaybin Devlet Hastanesi, 50 yataklı Derik Devlet Hastanesi, 25 yataklı Dargeçit, 24 yataklı Savur, 20 yataklı Mazıdağı ve 15 yataklı Ömerli Devlet Hastanesi ile kamuda bin 134 yatakla hizmet vermektedir. Özelde yer alan hastanelerde toplan 312 yatakla hizmet verilmektedir. İl genelinde bin 446 yatakla hizmet verilen hastanelerimizde 10 bin kişiye düşen yatak sayısı 17 iken, bu oran Türkiye’de 27’dir" diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından gazetecilere teşekkür plaketleri verildi. Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar
Konserveden zehirlenen 6 kişi hastanelik olduKonserveden zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu
Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonuAfyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Fena kapıştılar! Attığı mesajı paylaştı

Fena kapıştılar! Attığı mesajı paylaştı

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gaz paniği!

İstanbul'da hastanede panik! AFAD ekipleri sevk edildi

Beyazıt'ta eylemci gruba polisten müdahale

Polisten eylem yapan öğrencilere müdahale!

Fatih’te korku dolu anlar! Metruk bina alev alev yandı

Fatih’te korku dolu anlar! Metruk bina alev alev yandı

5 isimli adamın başına gelmeyen kalmadı: İki kere askerlik, başkasının yerine hapis...

5 isimli adamın başına gelmeyen kalmadı...

Kasiyer kıza poşet fırlatıp, '5’e kadar sayacağım' dedi ve...

Kasiyere poşet fırlatıp, '5’e kadar sayacağım' dedi ve...

Türkiye İzmir'deki cinayetleri konuşmuştu! Sorguda itiraf etti

Türkiye bu cinayetleri konuşmuştu! Sorguda itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.