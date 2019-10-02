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Mardin’de 15 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 09:46 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde, dur ihtarına uymayarak kaçan bir araçta yapılan aramada 15 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Mardin’de 15 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Mardin’in Midyat ilçesinde, dur ihtarına uymayarak kaçan bir araçta yapılan aramada 15 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Midyat ilçesi Acırlı Mahallesi’nde yapılan asayiş uygulaması sırasında, dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçan aracın yapılan takip sonucu yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Araç içerisinde narkotik madde arama köpeği marifetiyle yapılan aramada yaklaşık 15 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, araçta bulunan şüpheli 4 şahıs ise gözaltına alınmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde, hayatlarına devam etmelerini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensuplarına finans kaynağı olan uyarıcı ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

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