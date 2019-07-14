Mardin’de 15 Temmuz gazilerine ziyaret

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ve Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Mardinli vatandaşları ziyaret etti.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ve Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz hain darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde açılan ateşte gazi olan Mustafa Atlı ve Metin Kaba ile, tanktan açılan ateşle omuriliği parçalanan ve tedavisi hala süren gazi Halin Algan’ı evlerinde ziyaret etti.

“Bir değil bin kere olsa gene koşarım”

15 Temmuz hain darbe girişiminde tanktan açılan ateşle omuriliği parçalanan, 3 yıldır GATA ve Mardin Devlet Hastanesinde tedavisi süren gazi Halil Algan, olayları dün gibi hatırladığını ve asker üniformalı hainlerin vatandaşa yaptıklarını gördükten sonra tankın üzerine çıktığını söyledi. Algan, “Gün geçtikçe doğrusu sağlığım daha zor duruma doğru gidiyor. Ama bir kere değil, bin kere de koşa koşa gideriz. 45 gün yoğun bakımda kaldım. Uyanınca bir deri bir kemik kalmıştım. Şimdi biraz toparladım. O gün o tanklar arabaları ezdi, insanları ezdi. Devletimizde o günkü kayıtlar vardır. O gün aklı eren tüm insanlar darbenin kabullenmeyecek bir şey olduğunu söyledik. Çoğunlukla seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Ülkeyi güzel yönettiğine inanıyorum” dedi.