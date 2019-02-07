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Mardin'de 150 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 11:42 | Son Güncelleme

Kırsalda ortaya çıkarılan PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda 150 kilogram plastik patlayıcı bulundu

MARDİN (AA) - Mardin'de kırsal alanlarda PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda 150 kilogram plastik patlayıcı, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Şubat'ta Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı ve Ömerli ilçeleri kırsalında "Kılıç-106", "Şafak-107", "Tanzer-24" ve "Tokat- 9" operasyonları kapsamında teröristlere ait birçok sığınak ve barınak kullanılamaz hale getirildi.

Ayrıca sığınak ve barınaklarda, 150 kilogram plastik patlayıcı, 4 kilogram amonyum nitrat,
av tüfeği, el yapımı patlayıcı düzeneği zamanlayıcısı, obüs mühimmatı, 23 kalaşnikof fişeği, 30 fünye, hedef noktalayıcı ve aparatı,
2 el dürbünü, 140 pil, cep telefonu ile çok sayıda gıda malzemesi, kıyafet ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Patlayıcı kontrollü olarak imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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mardin patlayıcı

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