Mardin'de 16 ilo esrara 2 tutuklama

MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 16 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu operasyonu düzenledikleri belirtilerek şöyle denildi:

"9 Eylül 2018 tarihinde ilimiz genelinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 17 paket halinde toplam 16 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Gerçekleştirilen denetimler neticesinde, 3 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmış olup, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."



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