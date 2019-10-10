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Mardin'de 17 HDP'liye 'Barış Pınarı' gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 14:00 | Son Güncelleme

MARDİN'de, sosyal medyadan 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde paylaşım yaptığı ve terör örgütüne yardım ettiği belirlenen 17 HDP üyesi gözaltına alındı.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN'de, sosyal medyadan 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde paylaşım yaptığı ve terör örgütüne yardım ettiği belirlenen 17 HDP üyesi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mardin'de 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapan ve terör örgütüne yardım eden kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Derik ve Kızıltepe ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında Derik ile Kızıltepe belediyelerinin HDP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 17 parti üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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