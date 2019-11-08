Mardin’de 18 kilogramlık EYP imha edildi

Mardin’in Artuklu ilçesi kırsalında “Kürşat 145 Özel Birlik Operasyonu” kapsamında bulunan terör örgütü PKK’ya ait olan 18 kilo gramlık el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kürşat-145 Özel Birlik Operasyonu kapsamında saat 09.45 sıralarında Artuklu ilçesi Özlüce Mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan kırsal alanında gerçekleştirilen A/T faaliyetinde toprak içerisine gizlenmiş 18 kg’lık EYP düzeneği bulunulmuştur. Bulunan patlayıcı madde kontrollü şekilde imha edilmiştir” denildi.
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