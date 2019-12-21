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Mardin'de 2 gündür kayıp olan çift aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 18:00 | Son Güncelleme

Çifte ait otomobil hasar verilmiş ve lastiği patlatılmış halde bir tarlada bulunurken, aile büyükleri ise şüphelendikleri kimse olmadığını ve fidye için de henüz aranmadıklarını açıkladı

Mardin'de 2 gündür kayıp olan çift aranıyor

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Veysi ve Fatıma Akbulut çiftinden 2 gündür haber alınamıyor.

Mersin'den 19 Aralık Perşembe günü yakınlarını ziyaret etmek amacıyla otomobille Kızıltepe'ye giden işçi Veysi Akbulut, eşi Fatıma ile birlikte kayınbabası Mehmet Sait Akbulut'un Turgut Özal Mahallesi'ndeki evine geldi. Akşam yemeğinin ardından bir süre dinlenen 2 çocuk sahibi çift, daha sonra marketten alışveriş yapmak için evden çıktı.

Bir süre sonra kayınbabası Mehmet Sait Akbulut'u telefonla arayan Veysi Akbulut, takip edildiklerini belirtip yardım istedi. Ardından da Akbulut çiftine ulaşamayan yakınları, durumu polis merkezine iletti. Yapılan araştırmada, çifte ait otomobil hasar verilmiş ve lastiği patlatılmış halde bir tarlada bulundu.

Kayıp Veysi Akbulut'un kardeşi Mahsun Akbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyi ve yengesiyle birlikte Mersin'den geldiklerini belirterek, "Yemek yedikten sonra ağabeyim arabanın anahtarını istedi, yengem ile beraber alışveriş için dışarı çıkmak istediğini söyledi. Ben de anahtarı verdim çıktılar. Bir süre sonra ağabeyim kayınpederini arayıp takip edildiğini belirtip, yardım istedi. Sonra ulaşamadık onlara. Polisler arabayı bu halde buldu. 2 taraftan sıkıştırılmış gibi."

Veysi Akbulut'un babası Mahmut Akbulut ise oğluyla yaptığı telefon görüşmesinde kendisine kayınpederinde yemek yedikten sonra evlerine geleceğini söylediğini belirterek, şöyle dedi:

"Saat 22.30 sularında oğlum Mahsun aradı, 'Baba, Veysi'yi kaçıracaklar, öldürecekler' dedi. 'Bizim kimseyle bir şeyimiz yok, düşmanımız yok, husumetimiz yok. Kim söylüyor' dedim. Veysi kayındeperini aramış, 'Baba yetiş' demiş. Böyle bir olay, ondan sonra hem gelinim, hem oğlum ortadan kayboluyor. Bulunmalarını istiyoruz."

Akbulut, şüphelendiği kimse olmadığını ve fidye için de henüz arayan olmadığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Kayıp Alarmı Koordinasyon Merkezi de GSM operatörlerinden bölgedeki abonelerine kayıp çifte ilişkin mesaj gönderdi.

Mesajda, "Kayıp Fatıma Akbulut: 27 yaşında, 1.75 boy, 55 kilogram, beyaz ten, kumral saç, yeşil göz. Veysi Akbulut: 31 yaşında, 1.75 boy, siyah saç, esmer ten, kahve rengi göz. 19.12.2019 tarihinde Mardin ilimiz Kızıltepe ilçemizden kayıptır. Görenlerin 155 Polis hattına veya en yakın polis birimine bilgi vermeleri rica olunur." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Akbulut çiftinin kaçırıldığı iddiası

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