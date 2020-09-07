HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mardin'de 2 mahalle karantinaya alındı

Mardin'de 2 mahalle karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 00:21 | Son Güncelleme

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mevsimlik işçilerin sirkülasyonu nedeniyle iki mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Mardin'de 2 mahalle karantinaya alındı

İlçe kaymakamlığından yapılan açıklamada, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbirin alındığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun toplandığına yer verilen açıklamada, "İlçemize bağlı Yücedağ Mahallesi Der ve Karasu mezraları ile Kocakent Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin sirkülasyonunun yoğun olduğu ve işçilerin karantina kurallarına uymadan yerleşim yerlerine geldikleri için son günlerde Kovid-19 tanısının vatandaşlardaki sayısının yüksek olmasından dolayı 14 gün boyunca karantina uygulaması kararı alınmıştır." ifadesi kullanıldı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMelisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez el eleMelisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez el ele
Kayseri'de evinin yakınında saldırıya uğrayan kişi yaralandıKayseri'de evinin yakınında saldırıya uğrayan kişi yaralandı
YKS ek tercihler ne zaman 2020?YKS ek tercihler ne zaman 2020?
En Çok Okunan Haberler
Akşener terk edilen genci böyle uyardı: Bacağını kırarım
Akşener terk edilen genci böyle uyardı: Bacağını kırarım
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
Yatırım araçlarına bir yenisi daha eklendi: Altın gibi yükselmekte
Yatırım araçlarına bir yenisi daha eklendi: Altın gibi yükselmekte
6 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
6 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açık açık uyardı! Koronavirüsü bulaştıranlar...
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açık açık uyardı! Koronavirüsü bulaştıranlar...
İlginizi Çekebilir
Diğer Haberler
Irak uyruklu genç, köprünün ayaklarına kendini astı
Irak uyruklu genç, köprünün ayaklarına kendini astı
Kayseri'de evinin yakınında saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Kayseri'de evinin yakınında saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Karantinadaki genç beklediği ambulans gelmeyince sınava giremedi
Karantinadaki genç beklediği ambulans gelmeyince sınava giremedi
Aydın'da gasp çetesi son işinde yakayı ele verdi
Gasp çetesi son işinde yakayı ele verdi
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 asker şehit
Şehidin kimliği ve memleketi belli oldu
Kayseri silahlı yaralama ihbarına giden polis, boş arazide alkollü şahıs buldu
Yaralı ihbarına giden polis alkollü şahıs buldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.