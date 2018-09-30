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Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 09:05 | Son Güncelleme

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında tespit edilen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nusaybin operasyon terör örgütü pkk

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