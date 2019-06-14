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Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 16:56 | Son Güncelleme

Operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, 11 Haziran'da İl Jandarma Komutanlığınca "Kılıç-139" özel birlik operasyonunun başlatıldığı ve 12 Haziran'da Nusaybin kırsal alanında yürütülen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Operasyon kapsamında 13 Haziran'da bölgede yapılan aramalarda, 3 uzun namlulu silah, 2 el bombası, 2 tabanca, 22 şarjör, 208 mermi, 17 elektrikli fünye, güneş paneli,
telsiz, ampermetre,
gece görüş dürbünü,
4 pil, 2 radyo, 2 sırt çantası ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirilen açıklamada, malzemelerin muhafaza altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
mardin terör

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