Mardin'de 200'ü aşkın doğal sabun çeşidi üretiliyor

MARDİN (AA) - Turizmde önemli bir ivme yakalayan ve yılda bir milyondan fazla ziyaretçinin ağırlandığı Mardin'de yöredeki bitkilerden başta bıttım olmak üzere 200'den fazla çeşit doğal sabun üretiliyor.
Kente gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği doğal sabunlar, renkleri ve özellikleriyle dikkati çekiyor.
Sabun üreticisi Necmettin Yüksel, AA muhabirine, dede mesleği sabunculuğu 35 yıldır yaptığını söyledi.
İşe bıttımdan yapılan sabunla başladıklarını, ilginin çoğalmasıyla çeşitleri çoğalttıklarını belirten Yüksel, "Bir iki çeşitle başladık. Şu an 255 çeşit sabunumuz var. Hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Örneğin bıttım kepeğe, çörek otlu aşırı saç dökülmesine, eşek sütü sabunu sivilceye, katran ise mantar ve egzamaya iyi geliyor. En çok tercih edileni bıttımdan üretilenidir." dedi.
Yüksel, yöre sabununda kimyasal maddenin yer almadığını işaret ederek, yurt dışından talep edenlere de ürünleri kargoyla gönderdiklerini aktardı.
- "Eşek sütü son yılların bir mucizesi"
Sabun üreticisi Funda Aksan da iş yerinde 50'den fazla çeşit el yapımı ve bitkisel sabun bulunduğunu anlattı.
Aksan, kente gelen ziyaretçilerin sabun satın aldığını vurgulayarak, şöyle dedi:
"Son yıllarda eşek sütünden yapılan sabunlara müşteriler büyük ilgi gösteriyor. Herkesin saç ve cilt yapısı farklı. En meşhur yöresel sabunumuz bıttım sabunudur. Saç dökülmesi, kepek sorunları ve cilt bakımı için birebirdir. Eşek sütü ise son yılların bir mucizesi. Güzellik sabunu diyebiliriz, saç ve cilt bakımı, hücre yenilenmesi, kırışıklığı giderme gibi bir çok özelliği var. Bu sabun eşek sütü ve zeytin yağı kullanılarak yapılır."
Vatandaşlardan Hayrullah Atay da saçlarına iyi geldiği için bıttım sabunu kullandığını söyledi.
Bunun yanında en çok eşek ve keçi sütünden sabunları satın aldığını belirten Atay, "Bu sabunları kullanıyoruz, Türkiye'nin her yerindeki dostlarımıza da gönderiyoruz. Hepsi de memnun kalıyor." dedi.
Şeyhmus Argiş ise şampuan yerine sabun kullanmayı tercih ettiklerini dile getirdi.
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