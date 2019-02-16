Mardin’de 2018 huzur yılı ile turist rekorları kırılıyor

“Bölgedeki huzur güvenlik güçlerinin mesaisi ile devam edecek”

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya bölgeye seçim, güvenlik ve personel taleplerini dinlemek üzere geldiği Mardin’de gördüğü huzur manzarasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek,"Bölge illerimizin güvenlik hizmetlerini asayiş hizmetlerini başta illerimizin mülki amirleri olan valilerimizi belediye başkanlarımızı emniyet ve askeri erkanı ziyaret edip hem yerelde yaşanan görülen hususları, bunlarla ilgili emniyet olarak yapılan ve yapılması gerekenleri yerinde görmek hemde sahada görev yapan arkadaşlarımızın moral ve motivasyon açısından desteklenmesi sorunlarını taleplerini birebir yerinde dinlenmesi amacıyla bu toplantıları, ziyaretleri fırsat buldukça yapmaya çalışıyoruz. Dün Şırnak’ta başladık ziyaretimize, bugünde Mardin valimizi ziyaret ettik. Emniyet ve jandarma birimlerimizi ziyaret edeceğiz. Arkadaşlarımızdan brifing alacağız. Hem neredeyiz, durumumuz nedir, neler yapılması gerekir, bunları yerinde göreceğiz. Malum gerçekten Mardin dahil buralardaki pek çok ilimizin son derece huzurlu güvenli insanlarının bunu hissettiren davranışlarıyla sokakta oluşumunu görmek bizleri mutlu ediyor. Bu anlamda devletimizin, vatandaşımızın huzur ve güvenliği için her türlü gayreti çabayı seferberliği en üst düzeyde yaptığına hepimiz hepiniz şahitsiniz. Başta cumhurbaşkanımızın gerek güvenlikle ilgili gerek huzur ve asayişin temini ile ilgili her türlü gayretle bütün imkanlar seferber edilerek hayata geçiriliyor. Ve biz bunları da alanda görmekten mutlu oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde Tunceli’de, Bingöl’de de, Diyarbakır’da da ziyaretlerimizde bunu gördük. Mardin’in de aynı durumda olduğunu büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Önümüzdeki mahalli seçimlerle ilgili geçtiğimiz günlerde yedi bölgede güvenlik toplantısı yapmıştık. İçişleri Bakanımızın başkanlığında tüm illerimizin valileri, jandarma komutanları, emniyet müdürleri ve güvenlik yöneticileri ile birlikte. Bu süreç içerisinde de yaklaşık seçim dönemine ilişkin mevcut hazırlıkların tedbirlerin neler olduğunu ve sahada görev yapan arkadaşlarımızın ne durumda olduklarını görme adına bir ziyaretti. Bu ziyaret vesilesiyle valimize de bizleri kabulü ve ev sahipliği için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve beraberindeki heyet il genelinde polis memurları ile bir araya gelerek moral verdi, il seçim ve güvenlik çalışmları ile ilgili İl Emniyet Müdürü Hasan Onar’dan brifing aldı.



