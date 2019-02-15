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Mardin'de 25 kilo patlayıcı ve silahlar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 20:50 | Son Güncelleme

MARDİN'in Mazıdağı, Dargeçit, Nusaybin ve Kızıltepe ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda bulunan sığınak ve barınaklarda 25 kilo patlayıcı, 2 tüfek, EYP düzeneği, kıyafet, gıda ve yaşam malzemeleri ile örgütsel döküman ele geçirildi.

MARDİN'in Mazıdağı, Dargeçit, Nusaybin ve Kızıltepe ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda bulunan sığınak ve barınaklarda 25 kilo patlayıcı, 2 tüfek, EYP düzeneği, kıyafet, gıda ve yaşam malzemeleri ile örgütsel döküman ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mazıdağı, Dargeçit, Nusaybin ve Kızıltepe ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda teröristlerce kullanıldığı belirlenen birçok sığınak ve barınak tespit edildi. Sığınak ve barınaklarda yapılan aramalarda 25 kilo patlayıcı, 2 tüfek, EYP düzeneği, 3 tüp, 5 şarjör ile çok miktarda gıda malzemesi, kıyafet ve örgütsel döküman ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile muhafaza altına alınırken, patlayıcılar imha edildi.

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