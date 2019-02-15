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Mardin'de 25 kilogram patlayıcı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 21:46 | Son Güncelleme

Mardin'de 25 kilogram patlayıcı ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı, Dargeçit, Nusaybin ve Kızıltepe ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınak ve barınaklarda 25 kilogram patlayıcı, uzun namlulu silah, el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13 Şubat'ta Mazıdağı, Dargeçit, Nusaybin ve Kızıltepe ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda, tespit edilen sığınak ve barınaklarda 25 kilogram patlayıcı, uzun namlulu silah, 5 şarjör, 64 fişek, 3 tüp, el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi, bulunan el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.

Bölgede operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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