HABER

Mardin'de "3. Harire Şenliği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 14:45 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman: - "31 Mart'tan sonra yine akıllanmadılar, yine Kandil'e selam gönderdiler. Sizin vergilerinizle toplanan para ve bütçe, Kandil'e, zorla ve tehditle seçilmiş belediye başkanının yandaşlarına gitti. Onun da hesabını mahkemede verecekler inşallah" - "Bizim zamanımızda yapılan ihaleleri 8 katı ücretle verdiler. Para ortada yok, mal ortada yok, hiçbir şey yapılmamış sadece ve sadece ağlaya ağlaya televizyon televizyon gezdiler algı yapmaya çalıştılar"

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, "31 Mart'tan sonra yine akıllanmadılar, yine Kandil'e selam gönderdiler. Sizin vergilerinizle toplanan para ve bütçe, Kandil'e, zorla ve tehditle seçilmiş belediye başkanının yandaşlarına gitti. Onun da hesabını mahkemede verecekler inşallah." dedi.

Büyükşehir Belediyesince, Cumhuriyet Meydanı'nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Harire Şenliği"nde belediye ekipleri, Mardin'e özgü, üzüm ve undan yapılan harire tatlısı ve cevizli sucuk hazırladı.

Şenlikte, Yaman vatandaşlarla halay çekti, katılımcılara tatlı ikram etti.

Yaman şenlikte yaptığı konuşmada, şenliğin her yıl süreceğini belirterek, yerel yöneticilerin kültür ve sanat etkinlikler ve sosyal projelerle şehrin her yerinde olması gerektiğini söyledi.

"31 Mart'tan sonra yine akıllanmadılar, yine Kandil'e selam gönderdiler. Sizin vergilerinizle toplanan para ve bütçe, Kandil'e, zorla ve tehditle seçilmiş belediye başkanının yandaşlarına gitti. Onun da hesabını mahkemede verecekler inşallah." diyen Yaman, bundan sonra yargı önünde hesap vereceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Yaman, şöyle konuştu:

"Bizim zamanımızda yapılan ihaleleri 8 katı ücretle verdiler. Para ortada yok, mal ortada yok, hiçbir şey yapılmamış sadece ve sadece ağlaya ağlaya televizyon televizyon gezdiler, algı yapmaya çalıştılar. Şimdi görüyorsunuz halkın yüzü gülüyor, sokaklarımız dolu, bütün otellerimiz yüzde yüz dolu. 10 bin yatağımızdan bu hafta bütün otellerimiz tamamen dolu. İnşallah bundan sonra da bu şehir hep böyle gülmeye devam edecek."

Desteklerle Mardin'i Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri yapacaklarını aktaran Yaman, "Mesai arkadaşlarımızla 'Sizin için çalışıyoruz.' diye sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bu göreve devam ediyoruz inşallah. Allah yüzünüzden gülümsemeyi eksik etmesin. Allah sizleri hep mutlu etsin." ifadelerini kullandı.

Şenliğe İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve davetliler katıldı.

PARTNERSabaha kadar eğlendiler!Sabaha kadar eğlendiler!
Demre-Kekova Outdoor ve Yöresel Lezzetler Festivali başladıDemre-Kekova Outdoor ve Yöresel Lezzetler Festivali başladı
Basketbol maçında meme kanserine dikkat çekildiBasketbol maçında meme kanserine dikkat çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
harire şenliği mardin

En Çok Okunan Haberler

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

Ünlü oyuncu çekim için cesur pozlar verdi

Ünlü oyuncu çekim için cesur pozlar verdi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

Bir atladı, iki atladı, üçüncüde ise...

Bir atladı, iki atladı, üçüncüde ise...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kırk surat' Diyarbakır'da yakalandı!

'Kırk surat' Diyarbakır'da yakalandı!

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu! 83 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu!

FETÖ operasyonunda yakalananlar arasında 'finans sorumlusu' da var!

Operasyonda yakalananlar arasında o da var!

Van'da terör operasyonu! PKK'ya 'Kıran' darbesi

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.