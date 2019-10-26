Mardin'de "3. Harire Şenliği"

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, "31 Mart'tan sonra yine akıllanmadılar, yine Kandil'e selam gönderdiler. Sizin vergilerinizle toplanan para ve bütçe, Kandil'e, zorla ve tehditle seçilmiş belediye başkanının yandaşlarına gitti. Onun da hesabını mahkemede verecekler inşallah." dedi.

Büyükşehir Belediyesince, Cumhuriyet Meydanı'nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Harire Şenliği"nde belediye ekipleri, Mardin'e özgü, üzüm ve undan yapılan harire tatlısı ve cevizli sucuk hazırladı.

Şenlikte, Yaman vatandaşlarla halay çekti, katılımcılara tatlı ikram etti.

Yaman şenlikte yaptığı konuşmada, şenliğin her yıl süreceğini belirterek, yerel yöneticilerin kültür ve sanat etkinlikler ve sosyal projelerle şehrin her yerinde olması gerektiğini söyledi.

"31 Mart'tan sonra yine akıllanmadılar, yine Kandil'e selam gönderdiler. Sizin vergilerinizle toplanan para ve bütçe, Kandil'e, zorla ve tehditle seçilmiş belediye başkanının yandaşlarına gitti. Onun da hesabını mahkemede verecekler inşallah." diyen Yaman, bundan sonra yargı önünde hesap vereceklerini belirtti.