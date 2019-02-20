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Mardin’de 3 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet veren şoför tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 11:04 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde geçtiğimiz 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili aracı kullanan şoför tutuklandı.İki gün önce Mardin-Midyat karayolu arasında bir aracın tekerleğinin patlaması sonucu kaza meydana gelmiş, olayda 3 kişi ölmüş, 16 kişi de yaralanmıştı.

Mardin’de 3 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet veren şoför tutuklandı

Mardin’in Midyat ilçesinde geçtiğimiz 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili aracı kullanan şoför tutuklandı.
İki gün önce Mardin-Midyat karayolu arasında bir aracın tekerleğinin patlaması sonucu kaza meydana gelmiş, olayda 3 kişi ölmüş, 16 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından, fazla yolcu taşımak ve kazaya sebebiyet vermekten gözaltına alınan sürücü A.A., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.A. tutuklanarak Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Mardin’de 3 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet veren şoför tutuklandı

Mardin’de 3 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet veren şoför tutuklandı

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