Mardin’de 3 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet veren şoför tutuklandı

Mardin’in Midyat ilçesinde geçtiğimiz 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı trafik kazası ile ilgili aracı kullanan şoför tutuklandı.
İki gün önce Mardin-Midyat karayolu arasında bir aracın tekerleğinin patlaması sonucu kaza meydana gelmiş, olayda 3 kişi ölmüş, 16 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından, fazla yolcu taşımak ve kazaya sebebiyet vermekten gözaltına alınan sürücü A.A., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.A. tutuklanarak Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum