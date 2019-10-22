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Mardin'de 3 PKK'lı terörist eksiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçe kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 terörist, etkisiz hale getirildi.

Mardin'de 3 PKK'lı terörist eksiz hale getirildi

DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçe kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 terörist, etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında 12 kişi de gözaltına alındı.
Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Ekim Pazar günü Derik ilçesi kırsalında, 'Kılıç-158 Şehit Güvelik Korucusu Evren Başcı' adı verilen operasyon düzenlendiği belirtildi. PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında 12 şüphelinin de gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Yapılan operasyonda 19,5 kilo plastik patlayıcı, 10 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 Kalaşnikof tüfeği, Kalaşnikof tüfeğine ait 13 şarjör, 3 Glock tabanca, 2 el bombası, 680 fişek, 2 AT-4 roketatar, 6 lav silahı, RPG-7 roketatar, 3 roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 5 el bombası tapası ve silah dürbünü ele geçirildi. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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