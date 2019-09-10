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Mardin'de 3 PKK'lı terörist yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 17:50 | Son Güncelleme

MARDİN'in merkez Artuklu ilçesi kırsalında, bu sabah 1 teröristin eksiz hale getirildiği operasyonda 3 PKK'lı terörist, sağ yakalandı.  Artuklu ilçesinin Elmabahçe Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

Mardin'de 3 PKK'lı terörist yakalandı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in merkez Artuklu ilçesi kırsalında, bu sabah 1 teröristin eksiz hale getirildiği operasyonda 3 PKK'lı terörist, sağ yakalandı.
Artuklu ilçesinin Elmabahçe Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor. Bu sabah saatlerinde 1 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından 3 PKK'lı terörist yakalandı. Operasyonla ilgili Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "10 Eylül 2019 Salı günü Mardin İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce Artuklu ilçemiz Elmabahçe kırsalında gerçekleştirilen 'Kılıç 152 Operasyonu'nda 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 3 bölücü terör örgütü mensubu yakalanarak, gözaltına alınmıştır. Yapılan operasyon kapsamında 1 Kaleşnikof tüfeği, 5 şarjör, 145 fişek, silah üstü dürbün, el telsizi, güneş paneli, silah alev gizleyen, 15 adet 100 ABD doları, termal kıyafet, hasarlı el bombası, ayrıca gözaltına alınan şahısların üzerinde yapılan aramalarda, av tüfeği, 2 cep telefonu, 39 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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