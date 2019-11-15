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Mardin’de 30 gün boyunca gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 17:36 | Son Güncelleme

Mardin ve ilçelerinde 30 gün boyuncu her türlü toplantı, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, miting, stant açma ve çadır kurma gibi etkinliklere yasak getirildi.Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, yaşanacak provokatör olayların önlenmesi, kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla her türlü etkinliğin yasaklandığı belirtildi.

Mardin ve ilçelerinde 30 gün boyuncu her türlü toplantı, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, miting, stant açma ve çadır kurma gibi etkinliklere yasak getirildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, yaşanacak provokatör olayların önlenmesi, kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla her türlü etkinliğin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamı dışında kalan kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında ve kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantı, tören, karşılama, uğurlama gibi resmi nitelikteki etkinlikler hariç olmak üzere, ilimiz sınırları içerisinde her türlü kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, kurum ve kuruluşun kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsil, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, broşür ve benzeri dağıtılması, afiş, pankart asılması, etkinliklerin 16 Kasım 2019 tarihinden itibaren 30 gün süre ile Mardin il sınırları dahilinde il merkezi ve ilçeler dahil yasaklanmıştır" denildi.

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