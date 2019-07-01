Mardin’de 35 bin TL’lik uyuşturucu madde ele geçirildi

Mardin’de düzenlenen operasyonlarında 35 bin lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 70 kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirlikleri görevlileri tarafından 1-30 Haziran tarihleri arasında il genelinde operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 161 gram esrar, 231 gram toz esrar, 113 gram eroin, 632 adet ecstasy, 99 adet Captagon, 47,89 gram sentetik cannabinoid (Bonzai), 0,57 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan kaçakçılık olaylarının engellenmesine ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla yürütüleceği kaydedilerek, yapılan çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 35 bin lira olan uyuşturucu madde ele geçirildiğini, çalışmalar kapsamında 70 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapıldığı, 4 zanlının çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

