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  4. Mardin’de 4 kişi teröristlere yardım ve yataklıktan tutuklandı

Mardin’de 4 kişi teröristlere yardım ve yataklıktan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 19:58 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde hendek ve barikat eylemlerine yardım ve yataklık yapmaktan 6 kişi gözaltına alındı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde hendek ve barikat eylemlerine yardım ve yataklık yapmaktan 6 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak 2015-2016 yıllarında Mardin’de meydana gelen hendek-barikat eylemleri ile ilgili çalışma gerçekleştirildi. Nusaybin’de meydana gelen hendek ve barikat eylemine katıldıkları, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensupları ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen 6 kadın 21 Ekim günü yakalandı. Şüphelilerden 4’ü bugün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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