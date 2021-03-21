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  4. Mardin’de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma tarafından yakalandı

Mardin’de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma tarafından yakalandı

21.03.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve satmak suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve firari S.A.’nın, Mazıdağı ilçesi Karaalanı Mahallesi’nde bulunan arkadaşını ziyaret geleceğinin tespit edilmesi üzerine Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Mardin’de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve satmak suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve firari S.A.’nın, Mazıdağı ilçesi Karaalanı Mahallesi’nde bulunan arkadaşını ziyaret geleceğinin tespit edilmesi üzerine Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.A.’nın jandarma tarafından cezaevine teslim edildiği bildirildi.

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