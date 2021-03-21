HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mardin’de 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Mardin’de 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

21.03.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı.Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan araçta yapılan kimlik kontrolünde mala zarar verme ve birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçlarından aranan ve kesinleşmiş 5 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.A.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı.

Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan araçta yapılan kimlik kontrolünde mala zarar verme ve birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçlarından aranan ve kesinleşmiş 5 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan F.A.’nın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurşun yağdırdı! Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı Kurşun yağdırdı! Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı
İdlib kırsalına hava ve füze saldırısıİdlib kırsalına hava ve füze saldırısı
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

Ordu’da 6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

13 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü

Fatih Altaylı Teke Tek programı neden yok? Teke Tek programı yeni bölüm ne zaman?

Fatih Altaylı Teke Tek programı neden yok?

İstanbul’dan Bilecik’e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı

İstanbul'dan gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı

İdlib kırsalına hava ve füze saldırısı

İdlib kırsalına hava ve füze saldırısı

Son Dakika: 21 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 21 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

21 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 21 Mart Koronavirüs tablosu!

21 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.