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Mardin'de 500 güvenlik korucusuna hizmet içi eğitim semineri verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 14:10 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nce Mardin'de görev yapan 500 güvenlik korucusuna hizmet içi eğitim semineri verildi.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nce Mardin'de görev yapan 500 güvenlik korucusuna hizmet içi eğitim semineri verildi.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde görevli akademisyenlerin, terörle mücadelede görev yapan 500 güvenlik korucusuna verdiği eğitim programına, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mithat Can Kutluca, Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Bayram Demirtaş, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile çok sayıda davetli katıldı.
'MARDİN BATI İLLERİNDEN DAHA GÜVENLİ'
Programın açılış konuşmasını yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, terörle mücadelede önemli bir noktaya gelindiğine dikkat çekerek, Mardin'de oluşan huzur ve güven ortamına değindi. Vali Yaman, "Terör örgütünün beli kırıldı. Bugün için dağda aç bir vaziyette geziyorlar. 7- 24, yaz-kış operasyon mantığı çerçevesinde, operasyonlarımız devam etmektedir. Bölgemizdeki bütün illerde ve ilçelerde artık huzur hakim oldu. Bunu sağlayanlar da sizlersiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bölgedeki bütün valilerimiz, kaymakamlarımız, jandarma ve emniyet teşkilatımız ve en başta siz kahraman korucularımız olmak üzere buradaki hemşerilerimizle beraber yürütüyoruz. Bunun da sonuçları ortada. Mardin artık batıdaki illerden daha huzurlu. Başarılı operasyonlarımızın, başarılı faaliyetlerimizin hepsinde sizin kahramanlıklarınızın imzası var. Bundan dolayı gururluyum. İl Valisi olarak her zaman sizlere olan desteğimiz devam edecek" dedi.
İLETİŞİM VE EMPATİ SUNUMLARI
Koruculara kişilerarası iletişim ve empati konularında sunumlar yapan Prof. Dr. Özcan Güngör, toplumun temel taşlarından biri olan aile yapısı ile milli, kültürel ve ahlaki değerler hakkında bilgi verdi.

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