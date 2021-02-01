Mardin’de 51 kilo 460 gram eroin ele geçirildi

Mardin’de yol uygulaması sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 51 kilo 460 gram eroin ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il girişinde yol uygulama noktasından geçen şüpheli bir araç durduruldu. Yapılan aramada aracın özel bölmelerine gizlenmiş şekilde 51 kilo 460 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, araç ve eroine el konulduğu belirtildi.

