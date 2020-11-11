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Mardin’de 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 20:29 | Son Güncelleme

Mardin il genelinde, 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi.Mardin’de korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni karar alındı.

Mardin il genelinde, 65 yaş ve üstü vatandaşların 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi.
Mardin’de korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni karar alındı. Son dönemde artan korona virüs vaka sayılarının ardından yüksek risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşların belirli saatler dışında sokağa çıkmaları yasaklandı. Yasak kararı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındı.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verildi. Kamu görevinin niteliği, hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşlarının personeli olmak üzere kamu görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliği vb. belgelerden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına karar verildi. Kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir” denildi.

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