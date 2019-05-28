Mardin’de 8 jandarmanın şehit olduğu saldırının failli Batman’da yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mardin Dargeçit’te 8 jandarmanın şehit olduğu bombalı saldırının failinin Batman’da düzenlenen bir operasyonda yakalandığını açıkladı. Soylu Batman’da bir sığınağa düzenlenen operasyonda 4 teröristin canlı şekilde yakalandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Kasımpaşa Ek Hizmet binasında düzenlenen programla İBB çalışanları ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Süleyman Soylu milleti ayrıştırmak için Türkiye’de her türlü oyunun oynandığını vurgulayarak, "Bunu dışarıdan kurdukları kadar, içeriden de yürütmek konusunda bir maharet ortaya koydular. Darbelerle terbiye ettiler. Biz 1980 darbesine gidiyorduk. Türkiye’de terör vardı, devalüasyon oluyordu, ayrılık gayrılık çoktu. Ciddi bir çatışma ortamı söz konusuydu. Bizi bir fiskeyle yıktılar. Darbeye götürdüler bizi. Darbe demek şu demektir. Dış dünyanın bir ülkeye uzaktan bakabilmesi demektir, demokrsaninin askıya alınması demektir. Darbe demek milletin elde ettiklerinin tamamının başlangıç noktasına gelmesi demektir. Darbe demek bizi istedikleri fanusta, kendi kurallarıyla yaşatabilmeleri demektir" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla sürdüğünü belirten Soylu, "Bir tarafta Hakruk’ta bir operasyon yaparken arkadaşlarımız aynı zamanda iç güvenlik operasyonunda birisi turuncu renkte olan iki terörist etkisiz hale getirdiler. Şimdi de Batman Hasankeyf’te bir sığınağa baskın yapıp 4 teröristi canlı şekilde aldılar, şu anda götürüyorlar. Yılbaşından bu güne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröriste etkisiz hale getirdik. 4 Ekim 2018’de Mardin Dargeçit ilçesinde 8 jandarmamızın şehit olduğu EYP saldırısının faili çıktı alınanlardan bir tanesi. Allah’a çok şükür bilesiniz ki bu çocukların kanını yerde bırakmıyoruz" şeklinde konuştu.

