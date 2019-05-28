HABER

Mardin’de 8 jandarmanın şehit olduğu saldırının failli Batman’da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 17:43 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mardin Dargeçit’te 8 jandarmanın şehit olduğu bombalı saldırının failinin Batman’da düzenlenen bir operasyonda yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mardin Dargeçit’te 8 jandarmanın şehit olduğu bombalı saldırının failinin Batman’da düzenlenen bir operasyonda yakalandığını açıkladı. Soylu Batman’da bir sığınağa düzenlenen operasyonda 4 teröristin canlı şekilde yakalandığını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Kasımpaşa Ek Hizmet binasında düzenlenen programla İBB çalışanları ile bir araya geldi.
Toplantıda konuşan Süleyman Soylu milleti ayrıştırmak için Türkiye’de her türlü oyunun oynandığını vurgulayarak, "Bunu dışarıdan kurdukları kadar, içeriden de yürütmek konusunda bir maharet ortaya koydular. Darbelerle terbiye ettiler. Biz 1980 darbesine gidiyorduk. Türkiye’de terör vardı, devalüasyon oluyordu, ayrılık gayrılık çoktu. Ciddi bir çatışma ortamı söz konusuydu. Bizi bir fiskeyle yıktılar. Darbeye götürdüler bizi. Darbe demek şu demektir. Dış dünyanın bir ülkeye uzaktan bakabilmesi demektir, demokrsaninin askıya alınması demektir. Darbe demek milletin elde ettiklerinin tamamının başlangıç noktasına gelmesi demektir. Darbe demek bizi istedikleri fanusta, kendi kurallarıyla yaşatabilmeleri demektir" ifadelerini kullandı.
Terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla sürdüğünü belirten Soylu, "Bir tarafta Hakruk’ta bir operasyon yaparken arkadaşlarımız aynı zamanda iç güvenlik operasyonunda birisi turuncu renkte olan iki terörist etkisiz hale getirdiler. Şimdi de Batman Hasankeyf’te bir sığınağa baskın yapıp 4 teröristi canlı şekilde aldılar, şu anda götürüyorlar. Yılbaşından bu güne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröriste etkisiz hale getirdik. 4 Ekim 2018’de Mardin Dargeçit ilçesinde 8 jandarmamızın şehit olduğu EYP saldırısının faili çıktı alınanlardan bir tanesi. Allah’a çok şükür bilesiniz ki bu çocukların kanını yerde bırakmıyoruz" şeklinde konuştu.

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
İnci kefali için baraj gölünden su takviyesiİnci kefali için baraj gölünden su takviyesi
Şehit babası için okula kütüphane açtıŞehit babası için okula kütüphane açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Operasyonu'ndan sıcak görüntüler

MSB'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökme

İstanbul'da 11 katlı apartman böyle yıkıldı!

Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer'e 11 yıl 3 ay hapis

Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer'e 11 yıl 3 ay hapis

Son dakika: Alibeyköy Barajı'nda kaybolan çocuklardan acı haber

Baraj gölüne giren 2 çocuk kaybolmuştu...

Genelkurmay çatı davasında flaş gelişme

Genelkurmay çatı davasında flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe operasyonu mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.