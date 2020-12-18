Mardin’de 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araçta yapılan aramada 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu bir şahsın araçla kaçak sigara getireceği tespit edildi. Bölgede bulunan PTS’lerle takibe alınan ve Girmeli Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü B.K.’nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

