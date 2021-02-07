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  4. Mardin’de 9 mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin’de 9 mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

07.02.2021 10:32 | Son Güncelleme:
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Mardin’in Artuklu, Ömerli ve Nusaybin ilçelerine bağlı 9 kırsal mahalle ve mezralarında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Mardin Valiliği, Artuklu, Nusaybin ve Ömerli ilçesindeki bazı kırsal mahallelerde ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı.

Mardin’in Artuklu, Ömerli ve Nusaybin ilçelerine bağlı 9 kırsal mahalle ve mezralarında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Mardin Valiliği, Artuklu, Nusaybin ve Ömerli ilçesindeki bazı kırsal mahallelerde ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamanın devamında, İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince yarın saat 05.00 itibarıyla Artuklu ilçesinin Ayntepe, Yandere, Oğuz ve Ahmetli mahalleleri ve mezraları, Nusaybin’in Koruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş, Doğuş mahalleleri ve mezraları ile Kuşkayası mezrasında, Ömerli’nin Sulakdere Mahallesi ve mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ve vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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