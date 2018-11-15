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Mardin'de açıköğretim öğrencilerine başarı belgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 14:56 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi 60. yıl etkinlikleri kapsamında Mardin’de düzenlenen törende, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine başarı belgesi verildi - Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: - "Bizim öğrenci profilimiz çok geniş. 2 yaşında da var 92 yaşında da. Bizim en büyük şansımız ve çeşitliliğimiz bu"

MARDİN (AA) (AA) - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Bizim öğrenci profilimiz çok geniş. 2 yaşında da var 92 yaşında da. Bizim en büyük şansımız ve çeşitliliğimiz bu." dedi.

Prof. Dr. Çomaklı, Anadolu Üniversitesi 60. yıl etkinlikleri kapsamında, Açıköğretim Sistemi'ndeki öğrencilere başarı belgesi verilmesi amacıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Diyarbakır ve Batman'ın ardından Mardin'de bir araya geldiklerini söyledi.

Büyük bir aileye mensup olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını aktaran Çomaklı, "Bu bölge bizim için manen de önemli. Ama bizim için en önemli kısmı, bayrağı dimdik tutan, bayrağın en çok sahiplenildiği yer olduğu için biz Diyarbakır, Mardin ve Batman'dan başladık." diye konuştu.

- "Bizim en büyük şansımız, çeşitliliğimiz"

Fiziki olarak Anadolu Üniversitesini getiremediklerini ancak herkesin ayağına gidebilmek için her türlü gayreti göstereceklerini ifade eden Çomaklı, şöyle konuştu:

"Bundan sonra da sizlerle bir araya gelmeye çalışacağız. Bizim öğrenci profilimiz çok geniş. 2 yaşında da var 92 yaşında da. Bizim en büyük şansımız ve çeşitliliğimiz bu. Öğrenci profilimiz oldukça geniş ve herkese bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Bu toprakların asıl sahipleri sizlersiniz. Biz burada hizmetçiyiz, sizin emrinizde olan kişileriz. O nedenle talepleriniz bizim için ilerde yapmamız gereken noktalarda yol gösterici oluyor. Bu nedenle sizlerden isteğimiz bizlere daha fazla yol gösterin."

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney de çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Törende, Türk halk müziği konserinin ardından başarı belgesi almaya hak kazanan 200 öğrenciden 25 bölüm birincisine başarı belgesi verildi.

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Açık Öğretim mardin

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