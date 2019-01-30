Mardin’de Ahmet Türk Yeniden Aday

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin’de, iki yıl görevden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ü aday gösterdi. Türk ve diğer adaylar, törenle partililere tanıtıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayları Figen Altındağ ve Ahmet Türk ile birlikte sekiz ilçe belediye başkan adayının tanıtım töreni için kente giden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, uzun bir araç konvoyu eşliğinde şehir merkezine girdi. Bir süre kentte tur atan Buldan, törenin yapıldığı Artuklu İlçesine geçti.

Aday tanıtım töreni Kürt siyasetinin belediyecilik deneyimini anlatan sinevizyon gösterisi ile başladı. Gösteri ardından Eş Başkan adaylarından Ahmet Türk söz aldı. Türk, “halkın iradesine ipotek koyarak belediyelerimize kayyum atadılar” diyerek, “Bu nedenle mücadelemiz birinin başkan olması için değil, aksine halkın kendi iradesine sahip çıkmasıdır” dedi.

Kayyumların açıklamalarına tepki gösteren Türk, “Ahmet Türk döneminde 800 milyon borç vardı diyor. Yalan söylüyor, çünkü biz belediyeleri aldığımız zaman tüm borçları kapattık. Bu yalanları üretenler hakkında suç duyurusunda bulunacağımı buradan duyuruyorum. Yaptığımız çalışmaları herkes kontrol edebilir. Elbette ki eksikliklerimiz olmuştur, ancak belediye başkan adayı ilanından sonra herkes bir seferberlik ruhuyla onuruna sahip çıkmalıdır. Bu halkın iradesine ipotek konulmuştur ve bu ipoteği kaldırmak boynumuzun borcudur” diye konuştu.