Mardin’de Ahmet Türk Yeniden Aday

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin’de, iki yıl görevden alınarak yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ü aday gösterdi. Türk ve diğer adaylar, törenle partililere tanıtıldı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayları Figen Altındağ ve Ahmet Türk ile birlikte sekiz ilçe belediye başkan adayının tanıtım töreni için kente giden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, uzun bir araç konvoyu eşliğinde şehir merkezine girdi. Bir süre kentte tur atan Buldan, törenin yapıldığı Artuklu İlçesine geçti.
Aday tanıtım töreni Kürt siyasetinin belediyecilik deneyimini anlatan sinevizyon gösterisi ile başladı. Gösteri ardından Eş Başkan adaylarından Ahmet Türk söz aldı. Türk, “halkın iradesine ipotek koyarak belediyelerimize kayyum atadılar” diyerek, “Bu nedenle mücadelemiz birinin başkan olması için değil, aksine halkın kendi iradesine sahip çıkmasıdır” dedi.
Kayyumların açıklamalarına tepki gösteren Türk, “Ahmet Türk döneminde 800 milyon borç vardı diyor. Yalan söylüyor, çünkü biz belediyeleri aldığımız zaman tüm borçları kapattık. Bu yalanları üretenler hakkında suç duyurusunda bulunacağımı buradan duyuruyorum. Yaptığımız çalışmaları herkes kontrol edebilir. Elbette ki eksikliklerimiz olmuştur, ancak belediye başkan adayı ilanından sonra herkes bir seferberlik ruhuyla onuruna sahip çıkmalıdır. Bu halkın iradesine ipotek konulmuştur ve bu ipoteği kaldırmak boynumuzun borcudur” diye konuştu.
Türk’ün ardından söz alan Pervin Buldan, Mardin’e atanan kayyumun, anıtlara dahi tahammül etmediğini savundu. Buldan, “AKP hükümeti, buraya gaspçı bir kayyum atayarak halk iradesine darbe vurmaya çalışmaktadır. Kültürleri ve inançları yok saymak istemektedir. Bu kentte sunulması gereken hizmetler üzerinden yolsuzluk yapıldığını ve Mardin halkına hakaret edildiğini biliyoruz. Kızıltepe'de Uğur Kaymaz'ın anıtının söküldüğünü, bir anıta dahi tahammül edemeyen bir zihniyetin iş başında olduğunu biliyoruz. Ve Uğur Kaymaz’ın anıtını yıkarken Uğur Kaymaz’ı bir kez daha vurduklarını biliyoruz. Kayyum Mardin ve ilçelerinde halkımıza ait tüm değerleri hedef aldı. Çok dilli tabelaları söküp istedikleri bir Mardin elde etmek istediler. Tek dil olsun istediler. Ama Mardin buna izin vermedi. Çünkü buradaki çok dilliliği, tek kültürlülüğü tekleştiremezler. Kürdünden, Arabına, Mihelmîsinden, Süryanisine; bütün halklar ve inançlar bu topraklarda kendi dili ve inancı ile bin yıldır birlikte yaşıyor ve yaşamaya devam edecek” diye konuştu.
Buldan’ın sözünü ettiği Uğur Kaymaz anıtı, Kızıltepe İlçesinde bulunuyordu. Kaymaz 2004 yılında, babasıyla birlikte, PKKlı sanılarak öldürülmüştü. Kaymaz’ın anısına dikilen anıt, kayyum tarafından 2017 yılında kaldırıldı.
Kayyum atanan belediyeleri geri alacaklarını ifade eden Buldan, “Halkımıza ait olanı geri alacağız ve yine halkımıza teslim edeceğiz bunun bir kez daha sözünü veriyoruz. Kayyum zihniyeti ile halka kapattıkları belediyelerimizi geri halka açacağız. Çünkü kayyum zihniyeti artık bu topraklarda hüküm sürmeyecek ve bu devir kapanacaktır. İnanın ki kayyumla gasp edilen büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, diğer tüm belediyelerimiz gibi halkımızın belediyeleri olacak. Belediyelerin kapısı bir kez daha halka açılacaktır. HDP gelecek halk gelecektir. Kayyumlar sandığın dibine gömülecektir. Belediyelerimizde tekçi gaspçı kayyumlar değil bizler, halkımız olacak. Bizlerin kültürlerin inançların belediyesi olacak. Sevgi ve hoşgörü belediyeleri olacak, kadınlar olacak gençler olacak” dedi.
Konuşmaların ardından adaylar tek tek partililere tanıtıldı. Kürt siyasetinin duayen isimlerinden olan Ahmet Türk, son olarak Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı yapıyordu. Görevden alındıktan sonra gözaltına alınan Türk, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak', 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına 'muhalefet' iddiasıyla yedi yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Türk, 2017 Şubat’ında tahliye edildi.
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