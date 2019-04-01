Mardin’de AK Parti 5, HDP 5 ilçe kazandı

Mardin’de resmi olmayan sonuçlara göre Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını HDP adayı Ahmet Türk kazanırken ilçelerde 5 ilçeyi AK Parti, 5 ilçeyi de HDP kazandı. Mardin’de dün yapılan yerel seçimlerde kesin olamayan sonuçlara göre büyükşehir belediyesini Ahmet Türk oyların yüzde 56.18’ini alarak başkan seçildi. Dün yapılan yerel seçimlerin ardından Mardin’de sandıkların yüzde 99.84’ü açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediyesini HDP’li Ahmet Türk oyların yüzde 56.18’ini alarak başkan seçildi. AK Parti’den Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Vecdi Kahraman oyların yüzde 38,55’ini aldı. CHP adayı Süleyman Sarı oyların yüzde 1,83’ünü, Saadet Partisi adayı Mehmet Ali Kılıç yüzde 1,15’ini, İyi Parti adayı Tuna Işıkhan yüzde 1,1’ini Demokrat Parti adayı Davut Turgay yüzde 0,34, Demokratik Sol Parti adayı Özkan Kürşat Erdur yüzde 0,02’sini, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Ahmet Zeki Türköz yüzde 0,17, Vatan Partisi adayı Cafer Hacikadiroğlu yüzde 0,04, Türkiye Kominist Partisi adayı Murat Hiçbezmez 0,11, bağımsız aday Abdurrahman Uncu yüzde 0,12, Abdulkadir Demir yüzde yüzde 0,22 oy aldı.

Kayyum atanan Ömerli, Dargeçit, ilçelerini Ak Parti kazandı

HDP Mardin’de 10 ilçenin 5’in’de belediye başkanlığını kazanırken Ak Parti ilk kez HDP’nin kale olarak gördüğü Dargeçit ve Ömerli ilçelerinde belediye başkanlığını kazandı.

Ömerli’de Ak Parti adayı Hüsamettin Altındağ oyların yüzde 59,68’ini alarak başkan seçilirken, Dargeçit’te Ak Partinin adayı Mehmet Cüneyt Aksoy oyların yüzde 50,99’unu alarak başkan seçildi. Ak Parti Artuklu adayı Abdulkadir Tutaşı yüzde 53,51 oy alarak başkan seçilirken, Midyat adayı Veysi Şahin yüzde 57,94, AK Parti Yeşilli adayı Hayrettin Demir yüzde 50,60 oy alarak başkan seçildi.

HDP ilçelerde kadın adaylar ile kazandı

HDP’nin kazandığı Kızıltepe ilçesinde Nilüfer Elik Yılmaz yüzde 70,45 oy alırken, Nusaybin ilçesinde Semire Nergiz yüzde 77,40, Savur ilçesinde Gülistan Öncü yüzde 48,02, Mazidağ ilçesinde yüzde 56,40 oyla Nalan Özaydın ve Derik ilçesinde Mülkiye Esmaz yüzde 69,34 oy alarak başkan seçildi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı HDP’den Ahmet Türk seçilirken ilçe belediye başkan adayları Mardin’de HDP’nin kadın başkanları olarak seçildi. Mardin’de 1837 sandıkta 484 bin 657 seçmenin 390 bin 707’si oy kullandı. 390 bin 707 oydan 371 bin 248 oy geçerli sayıldı. 19 bin 373 oy geçersiz sayıldı.

