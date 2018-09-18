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Mardin'de altyapı için 244 proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 16:29 | Son Güncelleme

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları için 244 proje yürütüyor

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce, altyapı çalışmaları için 244 proje yürütülüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), 2018 yılında toplam 696 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği 244 projenin bitirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yıl sonunda şehir merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde 2 bin 200 kilometre içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmasının bitirilip hizmete girmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, 244 projeyle kentin altyapı sorununu büyük oranda çözeceklerini belirtti.

Belediyenin tüm imkanlarını bu şehrin insanları için kullandıklarını aktaran Yaman, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz tarafından bize görev tevdi edildikten sonra bir şey söylemiştik, 'Bu şehrin hikayesini birlikte yazacağız' diye. Gelen istek ve talepler doğrultusunda projelerimizi hayata geçirdik. Yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerimizde, hemşehrilerimizin memnuniyetini hep ön plana aldık ve şu ana kadar da çok güzel dönüşler oldu." dedi.

Söz konusu projeleri bir an önce bitirmek isteriklerini belirten Yaman, özellikle altyapı konusunda 2017 yılında güzel çalışmalara imza attıklarını, şehir merkezi, ilçeler ve kırsal mahallerde yaptıkları çalışmalar sonucu 40 yıl içme suyu gitmeyen mahallelere içme suyu götürdüklerini vurguladı.

Yaman, 2018 yılı için 244 projeyi hedeflediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu projelerimiz içme suyu, kanalizasyon altyapı çalışmaları, atık su arıtma tesisleri, içme suyu arıtma tesisleri ve depoları gibi birçok alanda çalışma yer alıyor. Hedeflediğimiz projelerin bir an önce bitirilmesi ve hemşehrilerimizin hizmetine alınması için çalışmalarımız hızla devam ediyor."

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