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Mardin’de ’Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşması’ gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 15:11 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle Mardin’de ’Anadolu Tarih ve Kültür Birliği’ buluşmalarının ikincisi düzenlendi.Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle Mardin’de ’Anadolu Tarih ve Kültür Birliği’ buluşmalarının ikincisi düzenlendi.

Mardin’de ’Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşması’ gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle Mardin’de ’Anadolu Tarih ve Kültür Birliği’ buluşmalarının ikincisi düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle Mardin’de ’Anadolu Tarih ve Kültür Birliği’ buluşmalarının ikincisi düzenlendi. 15-17 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, birincisi Çanakkale’de düzenlenen Tarih ve Kültür Buluşmalarının, Anadolu’nun renklerini farklı bölgelerden gelen gençlere tanıtmayı amaçlayan bir program olduğunu belirtti. Mardin’in, birliğin nasıl sağlandığını açıkça gösteren bir şehir olduğunu ifade eden Dursun, Mardin’in ardından Samsun, Ahlat, Diyarbakır, Şırnak, Cizre, Sarıkamış’ta düzenlenecek buluşmalarla, doğuyu ve batıyı bir araya getirerek önemli tarihi alanların derinlik ve birlikteliğini göstermek istediklerini dile getirdi.
Bir diğer konuşmacı Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da, gençleri uzmanlarla bir araya getiren Anadolu Tarih ve Kültür Birliği buluşmalarının önemli bir işlevi yerine getirdiğini kaydetti. Organizasyona ev sahipliği yapan Mardin’in, tarih boyunca sahip olduğu kent kimliğine değinen Turan, tarih boyunca büyük çekişmelerin odak noktası olan Mardin’in aynı zamanda önemli bir ilim, kültür ve ekonomi merkezlerinden birisi olduğunun altını çizdi. Orta Çağ’ın en önemli medreselerine ve kütüphanelerine ev sahipliği yapan Mardin’in tam anlamıyla bir kültür kaynağı olduğunu söyleyen Turan, el-Cezerî gibi önemli ilim insanları yetiştiren Mardin’in, bu özelliklerinden kaynaklanan haklı ağırlığını tarih boyunca sürdürdüğünü dile getirdi. Mardin’in Milli Mücadele açısından önemine de değinen Turan, Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda dünya siyasetinden geri çekilen Osmanlı’nın ardından Anadolu’da emperyalizme direnen Halep, Antakya, Adana, Mersin, Maraş ile birlikte Mardin’in evlatlarının da çelik duvar gibi Mardin’i işgalden koruduklarını ifade etti.
Etkinliğin devamında Dursun, Turan, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Tufan Gündüz, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in de aralarında bulunduğu isimler, Anadolu topraklarının ürettiği maddi ve manevi değerlere ilişkin değerlendirmelerini gençlerle paylaştı.
’Gençlerle Baş Başa’ ile ’Şehir ve tarihi alan incelemeleri’ programlarının da düzenlendiği etkinlikte, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen gençler, alanında uzman akademisyen, yazar, sanatçı, düşünce insanı, öğretmen ve bürokratlarla bir araya gelerek Anadolu’nun tarihi ve kültürel değerlerine dair düşüncelerini ifade etme fırsatı buldu.

Mardin’de ’Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşması’ gerçekleştirildi

Mardin’de ’Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşması’ gerçekleştirildi

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