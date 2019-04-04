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Mardin'de Artuklu ve Yeşilli başkanları göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 22:13 | Son Güncelleme

MARDİN'in merkez Artuklu ile Yeşilli ilçe belediye başkanlıklarına seçilen AK Parti'li Abdulkadir Tutaşı ve Hayrettin Demir, mazbatalarını alarak göreve başladı.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in merkez Artuklu ile Yeşilli ilçe belediye başkanlıklarına seçilen AK Parti'li Abdulkadir Tutaşı ve Hayrettin Demir, mazbatalarını alarak göreve başladı.

Artuklu Belediye Başkanlığına seçilen Abdulkadir Tutaşı ile Yeşilli Belediye Başkanı olan Hayrettin Demir, seçim kurullarında mazbatalarını teslim aldı. AK Parti'li başkanlar, birbirilerini tebrik edip, görevlerine başladı.

Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı; Yeşilli Belediye Başkanı Demir ile 40 yılı aşkındır arkadaş olduklarını ifade ederek, "Üçüncü defadır mazbatayı aynı anda birlikte alıyoruz. Çok güzel bir birlikteliğimiz, dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Hayrettin kardeşimi 40- 50 yıldan beri tanımaktan çok mutluyum. 40 yıllık bir hukukumuz var. Askerlik, eğitim enstitüsü, siyaset, dostluk, akrabalık hep birlikte sürdü, hep de sürecek Allah'ın izniyle. Daha önce babalarımız birlikte siyaset yapıyordu, dosttular. Bu dostluğu biz devam ettiriyoruz" dedi.

Tutaşı ile kader birlikteliklerinin olduğunu anlatan Demir ise en iyi hizmeti sunmak için çaba göstereceğini anlatarak, "Aynı duygudan, aynı çizgiden, aynı heyecandan geliyoruz. Ben ve Tutaşı abimin bu memlekete, bu bölgeye aşkımız aynıdır, sevdamız aynıdır, davamız aynıdır. Hedefimiz hizmettir. Adımız Mardin, soyadımız birlik ve beraberlik ve kardeşliktir" diye konuştu.

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