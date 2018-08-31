Mardin'de askeri aracın geçişi sırasında patlama

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde zırhlı askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Gırnavaz Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde PKK'lı teröristlerce yol kenarına yerleştirilen patlayıcı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Bombayı yerleştiren teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

