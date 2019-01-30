Mardin’de askeri hareketlilik sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoyların Mardin’den geçişleri sürüyor.
Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderilen tanklar, bugün öğle saatlerinde 12 araçlık tır konvoyu ile Mardin-Nusaybin karayolundan Cizre istikametine doğru götürüldü. Konvoyun geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.
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