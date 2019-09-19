Mardin'de avukat çiftin darbedildiği iddiası

MARDİN (AA) - Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, "Mardin'de avukat çiftin darbedildiği" iddialarına ilişkin suça sürüklenen çocuk ile iki şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Başsavcılıktan, Mardin Barosuna kayıtlı avukat İbrahim Dündar ve eşi avukat Özlem Dündar ile yanlarında bulunan N.G. ile R.Ç'nin bir grubun saldırısına uğrayarak yaralanmaları olayıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Artuklu ilçesinde 2 gün önce saat 22.30 sıralarında Ravza Caddesi'nde bulunan ikametine giden avukat çift ile yanlarında bulunan iki kişiye, 6-7 kişilik bir grubun saldırdığı belirtildi.

Olayın Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı kaydedilen açıklamada, olay bölgesinde tespit edilen şüpheliler A.T, Y.A. ile suça sürüklenen çocuk Ş.A'nın gözaltına alındığı, olay yerinden kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için kolluk birimine talimat verildi aktarıldı.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan adli işlemlerden sonra mevcut delil durumu itibarıyla Ş.A, tutuklanması, A.T. ve Y.A, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması

için Mardin Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Tutuklanması talep edilen Ş.A, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan bu karara itiraz edildi, üst mahkemece itirazımız kabul edilerek şahıslar tutuklandı. Meydana gelen olayın terör eylemi boyutunun olmadığı, yapılan ilk tespitlerde

müşteki Avukat Dündar'ın takip ettiği bir dosyanın tarafı olan kişi ya da kişilerin eylemi olduğu, olayın Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından çok yönlü olarak araştırıldığı, bu

bağlamda soruşturma işlemlerinin hassasiyetle devam edildiği kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur."

